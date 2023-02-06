شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى حلوان وطشقند الحكومية للدراسات الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، كل من، جولتشيخرة ريخسييفا رئيس جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية الأوزبكستانية، ونادرعبد الله يوف نائب رئيس الجامعة للشئون الدولية والوفد المرافق لهما، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين.

وفى بداية كلمته رحب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالضيوف، مؤكدًا على اهتمام الجامعة الواسع بالتعاون الدولي وبطلاب جامعة طشقند، موضحا وجود تعاون متبادل في عدد من المجالات، ووجود صداقة بين الشعبين، مشيرًا إلى أن الجامعة مستعدة لمزيد من التعاون، قائلأ : نسعد بذلك لأن لدينا في جامعة حلوان حوالي 1000 برنامج متنوع بين القطاعات الطبية والهندسية والتكنولوجية والفنون، والجامعة من أقدم جامعات الفنون في مصر، وأقدم جامعة في قطاع السياحة والفنادق، وقد بدأت كلية الفنون التطبيقية منذ عام 1839، الفنون الجميلة 1908 ونحن مهتمين بتعليم اللغة العربية في كليتي الآداب والتربية من خلال أحدث الأساليب التعليمية الجديدة.

وأشارت جولتشيخرة ريخسييفا رئيس جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية الأوزبكستانية، أن هناك تغيرات كبيرة حدثت في أوزبكستان منذ عام 2007 وهناك حركة إصلاحات كبيرة وتغيرات واسعة في كافة المجالات، وهذه الزيارة ثمار لهذا التطوير لبحث المزيد من التعاون، وقد حدث انفتاح كبير في أوزبكستان ونسعى الآن لإعداد الكوادر وجيل جديد من الشباب وهناك تركيز لتبادل الخبرات العلمية والعملية، ووصلنا إلى هنا لتطوير التعاون بين الجانبين فجامعتنا لها تاريخ عميق، وتضع خطة واسعة لإعداد الكوادر الجديدة، وتستهدف التعاون في المشاريع العلمية، وأضافت: لدينا اهتمام كبير بتعليم أساسيات اللغة العربية بجودة عالية، ونهتم بها ونحتفل باللغة العربية في ديسمبر من كل عام، وعقب الانفتاح بدأت الكثير من الدول العربية في زيارة طشقند، وأصبح طلابنا يشاركون في كل المؤتمرات الدولية وهذا يعمق خبرة الطلاب، ونحن اليوم في جامعة حلوان لتعميق سبل التعاون مع جامعتكم.

وتأتي مذكرة التفاهم في ظل الرغبة في توثيق روابط التعاون والعلاقات في مجال العلوم والتعليم والثقافة، وتهدف مذكرة التفاهم إلى نقل المعرفة بين المؤسستين، تعزيز فرص التبادل العلمي والثقافي والأكاديمي، التعاون في أنشطة البحث العلمي، كذلك التعاون بين الجامعتين في تنظيم المؤتمرات والمعارض وورش العمل والندوات والدورات القصيرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تبادل المعلومات والنشرات العلمية، النشر الدولي المشترك بالمجلات العلمية، تصميم برامج ومقررات ومناهج مشتركة، التعاون في المشروعات البحثية المشتركة، تنظيم أنشطة تعليمية مشتركة، تنظيم البرامج والأنشطة الثقافية المشتركة، تنظيم برامج تدريب مشتركة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، تبادل أعضاء هيئة التدريس والإداريين، تبادل طلاب المرحلة الجامعية الأولي (البكالوريوس) وطلاب الدراسات العليا والباحثين، التعاون في الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.

حضر اللقاء الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتور محمد ابراهيم الدسوقي استاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.