شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر
- بدء ظهور وإعلان النتائج لطلاب الشهادة الإعدادية فى بعض المديريات واستكمال إعلان باقى النتائج حتى الأسبوع المقبل.
- تظهر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية إلكترونيا على موقع المديريات التعليمية بعد اعتماد النتائج من قبل المحافظين.
- مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 140 درجة.
- تعلن نتائج امتحانات صفوف النقل بعد إضافة الدرجة الأعلى بامتحانى شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى مجموع درجات الطالب فى امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.
- درجات الطالب فى امتحانات الفصل الدراسي الأول مكملة لدرجاته بامتحان الفصل الدراسي الثاني.
- يحصل طلاب النقل على نتيجة الفصل الدراسي الأول من المدرسة المقيد بها الطالب.
- من حق الطالب تقديم طلب تظلم على أى مادة يرغب فى التظلم فيها.
- تعلن نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بعد انتهاء التصحيح الإلكترونى والورقى فى المدارس.
- تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام بالدرجات وليست بالتقديرات.