10 معلومات مهمة عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادة الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - بدأت المدارس والمديريات التعليمية، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ونرصد فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن نتائج الامتحانات:

- ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى فى المدارس.

- بدء ظهور وإعلان النتائج لطلاب الشهادة الإعدادية فى بعض المديريات واستكمال إعلان باقى النتائج حتى الأسبوع المقبل.

- تظهر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية إلكترونيا على موقع المديريات التعليمية بعد اعتماد النتائج من قبل المحافظين.

- مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 140 درجة.

- تعلن نتائج امتحانات صفوف النقل بعد إضافة الدرجة الأعلى بامتحانى شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى مجموع درجات الطالب فى امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.

- درجات الطالب فى امتحانات الفصل الدراسي الأول مكملة لدرجاته بامتحان الفصل الدراسي الثاني.

- يحصل طلاب النقل على نتيجة الفصل الدراسي الأول من المدرسة المقيد بها الطالب.

- من حق الطالب تقديم طلب تظلم على أى مادة يرغب فى التظلم فيها.

- تعلن نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بعد انتهاء التصحيح الإلكترونى والورقى فى المدارس.

- تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام بالدرجات وليست بالتقديرات.