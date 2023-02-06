شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على السواحل الشمالية وأتربة بكافة الأنحاء.. الصغرى بالعاصمة 10درجات والان مع تفاصيل الخبر
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر أحيانا على مناطق من بورسعيد ةدمياد ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى ، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.