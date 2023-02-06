شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح الإثنين، عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا فى ضحايا الزلزال المدمر الذي أصابهما وعدد من دول منطقة شرق المتوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما تقدمت مصر بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركى والسورى الشقيقين فى هذا المصاب الأليم، مؤكدةً استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة.