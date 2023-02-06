شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق أولى رحلات قطار تالجو السريع من الأقصر إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدا الثلاثاء قطار تالجو الجديد فى أول رحلة عودة من الأقصر للقاهرة الساعة22,00 مساء ويصل القاهرة الساعة 8.00 صباحا، على خط القاهرة الاقصر، حيث بدأ القطار أول رحلة من القاهرة للأقصر الساعة 22,50 مساء الأحد 5 فبراير 2023 ووصل الأقصرالساعة 8,50 صباح يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2023 ، وذلك بعدما انطلق القطار الأول على خط القاهرة / الإسكندرية نهاية شهر ديسمبر الماضى.

ويقف القطار بمحطات [ الجيزة –اسيوط –سوهاج –قنا ]، ويعمل القطار من القاهرة للأقصر ايام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع كما تقرر أن يعود من محطة الاقصر وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب وذلك ايام الاثنين والاربعاء والجمعه من كل أسبوع.

وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، وصول القطارين الثالث والربع من قطارات تالجو الفاخرة وانه جاري تجهيزهما في ورش صيانة قطارات تالجو بورش الفرز بواسطة الخبراء الاسبان لبدء تجارب التشغيل التجريبي لهما بدون ركاب مشيرا الى أن القطار الثالث سيتم تشغيله بالركاب بعد ذلك على خط القاهرة/الإسكندرية و سيتم تشغيل القطار الرابع بالركاب على خط القاهرة/أسوان كما سيتم تعديل تشغيل القطار الثاني الذي تم تشغيله على خط القاهرة /الاقصر ليتم تشغيله على خط القاهرة /أسوان إلى جانب القطار الرابع

وأضاف الوزير أن هذا التشغيل يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة وذلك لتقديم أعلى. مستويات الخدمة للمواطنين مشيرا الى ان تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوربية

مضيفا ان هذه القطارات تتميز بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة ، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها ، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار وقدم وزير النقل التهنئة للشعب المصري ولركاب خط الصعيد بتشغيل هذا القطارات الفاخر.