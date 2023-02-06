شكرا لقرائتكم خبر عن 45 قتيلا و200 مصاب في سوريا بسبب الزلزال حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر طبية، إن 45 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 200 شخص.

وأفاد الدفاع المدني السوري، بأن مباني سكنية عدة انهارت في مناطق شمال غربي سوريا بسبب الزلزال، مشيرا إلى وجود عالقين تحت الأنقاض، مؤكدا أنه أعلن حالة الطوارئ لإنقاذ العالقين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية بأن بعض المباني انهارت في شمال مدينة حلب، ووسط مدينة حماة، كما اهتزت العديد من المباني في العاصمة دمشق ما دفع الناس للنزول إلى الشوارع.

من جانبه قال المدير العام للمركز الوطني السوري لرصد الزلال رائد أحمد، إنه من المتوقع حدوث مزيد من الهزات الارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، لكنه أكد أنها ستكون "هزات ضعيفة".

وأضاف أحمد في حديثه لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هزات ارتدادية "حدثت وستحدث تباعاً لكنها أضعف بكثير من قوة الزلزال الذي وقع".

وأوضح أنه "يمكن للمواطنين الذين نزلوا من بيوتهم إلى الطرقات العودة لمنازلهم وفي حال عدم تصدعها، لأن جميع الهزات الارتدادية اللاحقة أضعف شدة".

وكان زلزال بقوة 7.7 ضرب فجر اليوم منطقة لواء إسكندرون تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجة في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، و عدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات سورية عدة، وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، تظهر عددا كبيرا من المباني المنهارة بسبب الهزة الأرضية.