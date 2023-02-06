شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 15 قتيلا كحصيلة أولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئولون أتراك، إن نحو 15 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، كحصيلة أولية قابلة للزيادة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنهم.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام تركية عن والي مدينة عثمانية جنوبي تركيا، قوله بوقوع 5 قتلى وانهيار 35 مبنى جراء الزلزال الذى ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين.

وقال مسئول أمني، إن 17 مبنى انهار في ديار بكر بجنوب شرق البلاد بعد الزلزال.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، مركزها ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

وتعليقا على الزلزال، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تم إرسال فرق إسعاف وإنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال، ونتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر".

وكانت قد أعلنت الطوارئ والكوارث التركية، وقوع زلزالاً بقوة 7.7 درجات، على مقياس ريختر في جنوب البلاد.

وشعر بالهزة الأرضية سكان لبنان والأردن و العراق وقبرص وأرمينيا وسوريا وسكان بعض المحافظات المصرية منها القاهرة الكبرى.