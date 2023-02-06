شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السورى يعلن حالة الطوارئ لإنقاذ العالقين بسبب الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرق الدفاع المدني السوري حالة الطوارئ لإنقاذ العالقين، بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.

وانهارت عدة أبنية سكنية في مناطق شمال غربي سوريا ووجود عالقين تحت الأنقاض إثر زلزال وهزات ارتدادية ضربت مناطق شمال غربي البلاد.

وأعلنت وسائل إعلام سوريا، عن وقوع زلزال جديد بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية.

وأعلن الطوارئ والكوارث التركية، وقوع زلزالاً بقوة 7.7 درجات، على مقياس ريختر في جنوب البلاد.

وشعر بالهزة الأرضية سكان لبنان والأردن و العراق وقبرص وأرمينيا وسوريا وسكان بعض المحافظات المصرية منها القاهرة الكبرى.