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الدفاع المدنى السورى يعلن حالة الطوارئ لإنقاذ العالقين بسبب الزلزال

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القاهرة - سامية سيد - أعلن فرق الدفاع المدني السوري حالة الطوارئ لإنقاذ العالقين، بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.

وانهارت عدة أبنية سكنية في مناطق شمال غربي سوريا ووجود عالقين تحت الأنقاض إثر زلزال وهزات ارتدادية ضربت مناطق شمال غربي البلاد.

وأعلنت وسائل إعلام سوريا، عن وقوع زلزال جديد بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية.

وأعلن الطوارئ والكوارث التركية، وقوع زلزالاً بقوة 7.7 درجات، على مقياس ريختر في جنوب البلاد.

وشعر بالهزة الأرضية سكان لبنان والأردن و العراق وقبرص وأرمينيا وسوريا وسكان بعض المحافظات المصرية منها القاهرة الكبرى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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