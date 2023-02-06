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حريق ضخم في منطقة كهرمان مرعش التركية عقب الزلزال

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في منطقة كهرمان مرعش التركية عقب الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشب حريق كبير في منطقة كهرمان مرعش، عقب الزلزال الذي ضربها فجر اليوم الإثنين.

وقال وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، إن عملية الإنقاذ دائرة في المنطقة التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد التي تتعرض لهزات ارتدادية، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية.

وأعلن الطوارئ والكوارث التركية، وقوع زلزالاً بقوة 7.7 درجات، على مقياس ريختر في جنوب البلاد.

منطقة منهارة
منطقة منهارة بسبب زلزال

 

زلزال تركيا
زلزال تركيا

 

أثار الزلزال
أثار الزلزال

 

زلزال
زلزال

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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