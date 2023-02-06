شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في منطقة كهرمان مرعش التركية عقب الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشب حريق كبير في منطقة كهرمان مرعش، عقب الزلزال الذي ضربها فجر اليوم الإثنين.

وقال وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، إن عملية الإنقاذ دائرة في المنطقة التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد التي تتعرض لهزات ارتدادية، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية.

وأعلن الطوارئ والكوارث التركية، وقوع زلزالاً بقوة 7.7 درجات، على مقياس ريختر في جنوب البلاد.



منطقة منهارة بسبب زلزال



زلزال تركيا



أثار الزلزال