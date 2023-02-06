شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ـ يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على الموقع الإلكترونى للوزارة من خلال البريد الإلكترونى الخاص بالطالب.

ـ يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الإلكترونية الخاصة به كطلب لدخول الامتحان ويدون بها جميع البيانات التي تم تسجيلها على الانترنت مرفق نموذج بكتيب التعليمات الصادرة عن الإدارة المركزية للتعليم الفني على أن تقوم المدرسة بتصويره وإعلانه لجميع الطلبة ولصق طابع فئة 10 جنيهات باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ـ يقوم الطالب بالتوقيع بخط يده على الاستمارة على أن يكون الاسم رباعيا على طلب دخول الامتحان في الجزء لمخصص لتوقيع الطالب.

ـ يقوم الطالب بوضع 5 صور ضوئية حديثة مقاس 4×6، خلفية بيضاء وغير لامعة بعد توقيعه بالاسم رباعيا عليها على كل من استمارة النت الإلكترونية و2 صورة، إضافة إلى صورة على شهادة الميلاد و2 صورة مرفقة معتمدة ومختومة من الخلف بعد كتابة اسم الطالب عليها بخط يده لاستخدامها في بيان الدرجات الذى سيصدر للطالب من لجنة النظام والمراقبة المختصة، ثم تسلم الاستمارة الإلكترونية وشهادة الميلاد وصورة البطاقة الخاصة به لمسئولى شئون الطلبة بالمدرسة.

ـ يتم تشكيل لجنة من العاملين بالمدرسة لمراجعة بيانات الطلاب بالاستمارة الإلكترونية من واقع شهادة الميلاد المستخرجة من الحاسب الآلى والملف الخاص بالطالب والتوقيع بصحة البيانات والاعتماد من مدير المدرسة وختمها بشعار الجمهورية الخاص بالمدرسة على الصورة الخاصة بالطالب والمواقع المخصصة لاعتماد المدرسة.

ـ ببعد استلام المدرسة لاستمارات نجاح الطلاب المتقدمين عن طريقها من لجنة النظام والمراقبة يتم مراجعتها والتوقيع بصحة البيانات الواردة بها ولصق طابع على الاستمارة فئة 10 جنيهات.