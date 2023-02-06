شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يواصل زيارته لتنزانيا لدعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫يواصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري زيارته لليوم الثاني على التوالي لتنزانيا، لدعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

يشار إلى أن هناك تاريخا من التعاون بين الدولتين فى مجال الموارد المائية والرى والذى يمتد لسنوات طويلة، حيث تم حفر 60 بئرا جوفية لتوفير مياه الشرب للمناطق التى تعانى من ندرة المياه.

وفى ضوء حرص مصر على تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على المواطن التنزانى، فقد ناقش الوزيران أمس سُبل دفع التعاون بين الدولتين فى مجال الموارد المائية وفقاً لاحتياجات الجانب التنزانى، الذى أعرب عن تطلعه لتنفيذ سدود لحصاد مياه الأمطار إلى جانب الآبار الجوفية.

وأكد سويلم حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والإقتصاد بدولة تنزانيا، وفتح المجال للشركات المصرية للعمل بها خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية وذلك على غرار مشروع سد "جوليوس نيريرى" الذى يقوم بتنفيذه تحالف مصريّ يضم شركتي “المقاولون العرب” المملوكة للدولة المصرية ، و "السويدي إلكتريك" إحدى كبرى شركات القطاع الخاص المصري ، بقيمة إجماليَّة تصل إلى 2.90 مليار دولار لتوليد طاقة كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات فضلاً عن التحكم فى تصرفات المياه طوال العام بما فيها فترات الفيضان .