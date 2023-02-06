شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء يجب تفاديها لتجنب الحرائق.. أبرزها وجود مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الحزن بين أهالي شبرا في القاهرة، بعد مصرع أسرة مكونة من 5 أشخاص ونجاة فتاة، بسبب حريق اندلع بشقتهم، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، إلى أن ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق، دون وجود شبهة جنائية.

وفي سبيل مواجهة الحرائق ومنع تكرار تلك الحادثة، هناك بعض التوصيات التي توجهها إدارة الحماية المدنية للمواطنين، لمواجهة وتفادي لأخطاء التي تتسبب في نشوب الحرائق، ومنها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.