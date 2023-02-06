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مرفق الكهرباء يوضح المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء، وهى كالأتى:

 

 - الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة خمسة وعشرين متراً

 

 - الخطـوط الهوائية للجهود العالية ثـلاثـة عشر متراً

 

 - الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة خمسـة أمتار

 

- كابــلات الجهود الفائقـة والعاليـة خمسـة أمتار

 

- كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة متران

 

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

 

-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

 

-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

 

- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

 

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]

                                          

-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

 

- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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