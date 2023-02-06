شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 6/2/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 13: 3
موعد صلاة المغرب 5:36 م
موعد صلاة العشاء 6:54
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:16
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:58 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:10
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:08 م
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:50 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:01
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:04 م
وقت صلاة المغرب 5:27 م
وقت صلاة العشاء 6:44 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 13: 3
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:52