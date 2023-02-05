"التموين": 2 مليون جنيه غرامة النسب الوهمية للخصم بالأوكازيون

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أبو الفضل، مدير إدارة شئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن موسم الأوكازيون الشتوى سيبدأ يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن وزارة التموين تحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودى الدخل، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية.

وأضاف أبو الفضل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأحد، أن انضمام التجار للأوكازيون اختياريًا، وعلى التاجر المنضم أن يلتزم بالمعايير التى وضعها القانون والوزارة، مثل وضع سعرين على كل قطعة منهم سعر مشطوب عليه للبيع بالشهر السابق، مع الاحتفاظ ببونات البيع بالشهر الماضى للتأكيد على أن نسبة الخصم حقيقية.

وأوضح مدير إدارة شئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه حال قيام أحد التجار بكتابة نسبة خصم وهمية تصل عقوبته من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه وتتضاعف حال العودة، محذرًا التجار من وضع نسب وهمية للخصم بالأوكازيون.

وتابع: "سياسة التغيير والتبديل موجودة حتى فى الأوكازيون وخلال الفترة المسموحة طبقا للقانون وهى 14 يوما ولكن لابد وأن تكون السلعة جديدة ولا يوجد بها أى تغيير ولابد من وجود الترجيع فى وجود الفاتورة ومن حق المستهلك استرجاع وتبديل السلعة خلال فترة الاوكازيون وبدون وجود أى عيوب فى السلعة " مشدد على أن مشاركة المحلات فى الاوكازيون الشتوى اختيارى وليس إجبارياً".