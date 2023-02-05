شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ابتعدوا عن الأشجار والمبانى المتهالكة.. وتطالب بارتداء الملابس الثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تقلبات شديدة في حالة الجو تصل ذروتها غدًا، على أن تهدأ حدتها يوم الثلاثاء، ويكون الرياح أهم عناصرها، مطالبة جموع المصريين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة ليلا ونهارًا، والابتعاد عن الأعمدة والأشجار والمباني المتهالكة خشية سقوطها بسبب سرعة الرياح وشدتها.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن نشاط رياح -غدًا- على أغلب محافظات الجمهورية، يكون مثيرًا للرمال والأتربة؛ خاصة في الأماكن التي لها ظهير صحراوي، وأن سرعة الرياح تتراوح بين 40 إلى 60 كيلو متر في الساعة، ما يتبعه اضطراب شديد في حركة الملاحة بالبحر المتوسط، ويكون غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

واستطردت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة غدًا، بمعدل من 2 إلى 3 درجات عن تلك المُسجلة اليوم، على أن تكون العظمى بالقاهرة الكبرى 16 نهارًا، وتنخفض إلى 10 درجات فقط ليلا.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار تزيد غدًا الاثنين، على المناطق الساحلية وتكون متوسطة إلى رعدية في المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وقد تصل إلى غزيرة في الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ.

ووجهت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بضرورة التزام مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بارتداء الكمامة غدًا حال اضطرارهم للخروج من المنزل، إضافة إلى أهمية الارتداء ببطء بالمناطق التي تشهد أيا من الظواهر الجوية السابقة.