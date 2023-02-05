شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إنجاز 94% من المشروعات المدرسية المستهدفة فى قرى مبادرة حياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والذي عقد اليوم، بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة، للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة خلال العام المالي 2022/2021، وموقف مبادرة حياة كريمة (المرحلة الأولي)، ومناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2023، والموقف المالي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2022.

ورحب الدكتور الوزير بالأعضاء الجدد في مجلس إدارة الهيئة وهم اللواء هشام مصطفى فهمى، والدكتور مهندس وليد عباس عبد القوي، والدكتور عصام جلال شعت، وأمل فاروق علاء الدين ومحمد سامي محمد، كما أشاد الوزير بالدور البناء والتنموي الذى تقوم به الهيئة فى عملية بناء وإحلال وتجديد المدارس.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور رضا حجازى بتحديث كراسات المعايير الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية، ومدارس النيل الدولية، ومدارس المشروع القومي للشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة كراسات التخصيص الخاصة بهذه المدارس على مستوى الجمهورية.

واستعرض اللواء يسرى سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إنجازات الهيئة خلال العام المالي 2022/2021، وموقف مبادرة حياة كريمة (المرحلة الأولي)، حيث تم إنشاء عدد 1131 مشروعا بإجمالي 15332 فصلا من إجمالي مشروعات المباني المدرسية، وعدد 1301 مشروع لتطوير ورفع كفاءة المباني المدرسية، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز الإنتهاء من المشروعات 94% من إجمالى مشروعات المبانى المدرسية المستهدفة والمدرجة بقرى مبادرة حياة كريمة ضمن 52 مركزا بداخل 20 محافظة، كما عرض مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2023، والموقف المالي للخطة الاستثمارية للعام المالي