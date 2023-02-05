شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلق على لجوء مرضى السكر للعسل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مريض السكر لا يمكنه تناول العسل الأبيض بأي كمية، لأنه من الممكن أن يرفع مستوى السكر في الدم، كما أنه يزيد الوزن.

وأصافت الوزارة أنه يجب استشارة الطبيب لاختيار الأطعمة المناسبة لمريض السكر، وتابعت الكشف المبكر والمتابعة والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان.

وتابعت، إن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي»، مستمرة في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشارت إلى أن المواطنين الذين يتم اكتشاف إصابتهم بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم تحويلهم للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتلقي العلاج اللازم بالمجان، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة،

وأضافت إلى أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها بالمجان، موضحًا أن خدمات المبادرة، تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، إلى جانب خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لدى أصحاب الأمراض المزمنة، مع قياس مؤشر كتلة الجسم، وتقديم التوعية الصحية للمترددين على المبادرة.

وقالت إن خدمات المبادرة متاحة بـ 5400 وحدة صحية ومركز طبي في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم خدمات المبادرة من خلال القوافل الطبية والفرق المتحركة، بالأماكن العامة، وأماكن التجمعات، والقرى النائية، موضحه أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج مجانا بشكل دوري، من خلال «كارت المتابعة».