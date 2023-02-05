الخليج 365: محافظات مصر تتغير

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد الكثير من الأخبار المحلية والعالمية، منها: مشروعات متواصلة لخدمة المواطنين.. الرئيس السيسى يستقبل أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب.. معرض الكتاب ملتقى الأجيال.. نجاح كبير لجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب

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