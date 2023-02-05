شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ورومانيا توقعان 3 مذكرات تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، توقيع 3 مذكرات تفاهم بين مصر ورومانيا الأولي فى قطاع الغاز والثانية فى بين وزارة تكافؤ الفرص الرومانية ووزارة الشباب والرياضة، ومذكرة التفاهم الثالثة فى مجال التعاون العلمي التكنولوجي بين وزارة الرقمنة الرومانية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكارات فى مصر.

وافتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، منتدى الأعمال المصرى الرومانى.

وقال نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، إن مصر ورومانيا لديهم تاريخ طويل وعلاقات ممتدة ، ونبحث تعزيز هذه العلاقات الثنائية.

وأوضح أن هذا المنتدي " المصري الروماني" يوجد به عدد كبير من الشركات الروماني فى مختلف المجالات وهو تأكيد على التعاون المثمر بين البلدين .

وتابع أن هناك مجالات عديدة للتعاون الاقتصادي مع مصر ومنها الزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، موضحا أن مصر أول مقصد للتجارة الرومانية فى أفريقيا، ونرغب فى توسيع هذا التعاون.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن مصر ورومانيا وقعوا اتفاق إنشاء مجلس الاعمال المصري الروماني، مشيرا إلي أهمية الاستثمارات الرومانية فى مصر التي وصلت عدد شركاتها لـ101 شركة فى مصر.

وأوضح أن الحكومة تهتم لتطبيق استراتيجية لتوفير الحوافز والضمانات للمستثمرين.