أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتقدم مشيعى جنازة شريف إسماعيل ويقدم العزاء لأسرته

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، جنازة الدكتور شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، كما قدم الرئيس السيسي، واجب التعازي إلى أسرة الفقيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..
الرئيس السيسي يتقدم مشيعى جنازة شريف إسماعيل ويقدم العزاء لأسرته
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، جنازة الدكتور شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، كما قدم الرئيس السيسي، واجب التعازي إلى أسرة الفقيد.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، وذلك برئاسة السيد مؤيد اللامي رئيس الاتحاد ونقيب الصحفيين العراقيين، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، والرئيس الشرفي لاتحاد الصحفيين العرب.
تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي من المقرر أن تبدأ في 11 فبراير 2023 دون تأجيل، مناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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أعلنت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، منذ قليل، عن حكمها في جلسة مصطفى البنك "مستريح أسوان"، بالسجن 15 عاما، بتهمة الاستيلاء على مبالغ تصل لمليار جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في التجارة.
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