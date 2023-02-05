أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتقدم مشيعى جنازة شريف إسماعيل ويقدم العزاء لأسرته

تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي من المقرر أن تبدأ في 11 فبراير 2023 دون تأجيل، مناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 5 فبراير 2023 استقرارا ملحوظا عند 1720 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، والذي يعتبر العيار الأكثر انتشارا في محافظات الوجه القبلي، كما تشهد أسعار الذهب عالميا استقرار عند سعر 1865 دولار للأونصة. أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 1474 جنيها. عيار 21 يسجل 1720 جنيها. عيار 24 يسجل 1965 جنيها. الجنيه الذهب يسجل 13760 جنيها. أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 1720 جنيها