شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة السابق: إنجازات شريف إسماعيل أهلته لتطبيق الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق، إن إنجازات المهندس شريف إسماعيل، أهلته أن يكمل تطوير قطاع البترول والقطاعات الصناعية الكبرى، وأن يطبق برنامج الإصلاح الاقتصادى الأول.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: كان يتمتع بهدوء تام، وسيطرة تامة على المواقف، وموضوعية في الحل، ومواجهة صعاب كنا نمر بها وتشرفنا بالعمل معه في الوزارة وكان وزير بترول في فترة حساسة من تاريخ مصر.

وتابع: تعلمنا منه الكثير، حتى في فترة مرضه كان يتابع الموقف، وحتى بعد عودته، وتابع الانتخابات الرئاسية تاريخ طويل من العطاء، وكان يناقشنا ويأخذ رأينا في كل شيء، ولكنه كان يتخذ القرار الأخير وكان يجمع القرار من عدة وزارات وما وجدنا منه إلا كل موضوعية في اتخاذ القرارات وكانت القرارات كثيرة للغاية ولم نجد منه إلا كل دعم وكان الرجل غير منحاز إطلاقا وساعدنا في وضع خطة مع البترول ولكان مهتما بمجال البيئة.

وأكمل: لم أكن أعلم بمرض المهندس شريف إسماعيل، إلا بعد أن بدأ في العلاج الكيماوى ولم ألحظ إطلاقا مرضه إلا بعد ان بدأت آثار العلاج الكيماوى في الظهور عليه وحتى بعد عودته كان يصر على حضور كل الاجتماعات حتى استطاع الوقوف على قدميه ولم نلاحظ أي تأخير على اى اجتماع.