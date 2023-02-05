شكرا لقرائتكم خبر عن مطار برج العرب يكرم أحد العاملين بعد عثوره على مبلغ مالى كبير وتسليمه للإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الطيار محمد محمود قشقش مدير مطار برج العرب شهادة تقدير لـ"سامح محمود" أحد العاملين بالمطار، تقديرا له بعد عثوره على حقيبة بداخلها مبلغ مالي كبير، وجهاز محمول غالي الثمن، خاص بأحد الركاب، وقام بتسليمها إلي إدارة المطار.

ومن جانبه أشاد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بسلوك العامل المميز الذى يظهر أمانته وحسن خلقه، كما أعرب عن سعادته على إنتشار مثل هذه السمات الإيجابية فى مطارتنا، حيث لم تكن تلك المرة الأولى التى يظهر فيها مثل هذا السلوك الإيجابي من العاملين بالمطارات المصرية.