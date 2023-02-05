شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء القناة يوجه بإعادة تجهيز خدمة عملاء بورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس سامي عرفه أبو وردة، رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء بورسعيد، وبالتحديد هندستي الضواحي والجنوب والزهور، وذلك فى إطار جدول الزيارات المفاجئة له بقطاعات الشركة، لمتابعة انتظام العمل وتقديم خدمة مميزة للمواطن بمراكز خدمة العملاء.

وأكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه حرصا على زيادة موزعات الهندسات، دارت نقاشات مع القائمين على العمل بقطاع بورسعيد، وأنه اطلع على سجلات الأحمال وغرف البطاريات واجهزة التحكم بالإضافة إلى تفقد خدمة الشباك الواحد.

و أضاف ابو وردة فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أنه التقى عددا من المواطنين، ودار حوار معهم اطلع منهم على رأيهم في الخدمات التي تقدمها الشركة وقد قدم المواطنين الشكر والتقدير للشركة ، لافتا إلى أنه اطلع على سجلات المشتركين الجدد وكذلك التحصيل و الفقد وكذلك مراجعة سجلات كبار المشتركين كذلك اطلع علي المراجعة الدورية لعدادات كبار المشتركين طبقا للبرنامج الزمني.

وقال أبو وردة انه وجه بضرورة حصر كافة الاثاث المتهالك والغير صالح للاستعمال في مراكز خدمه العملاء فوراً وان يتم البدء فورا في توفير أثاث يليق بالشركة والمواطنين كما طالب بضرورة حصر المباني المتهالكة لعمل الصيانات لها للحافظ علي اصول الشركة ولتليق باستقبال المواطنين قائلا " لن أقبل بان يجلس المواطنين في مكان غير لائق ابدا بل لابد أن تكون مراكز الخدمه مجهزه باحدث ماوصلت اليه التكنولوجيا وباحدث الاثاث والأجهزة الحديثة".

و من جانبه قال على خلاف نائب رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، أن هناك تعليمات مشددة من رئيس الشركة بضرورة تقديم خدمات مميزة للمواطن بأعلى جودة ، لافتا إلى أنه تم التشديد خلال الزيارة بضرورة فحص العدادات وكذلك العدادات المرفوعة لعدم السداد و تركيب عدادات مسبوقة الدفع فورا بدلا من العدادات المرفوعة لعدم السداد او المعطلة.

و أضاف خلاف أنه تم تفقد المشاريع التي يتم تنفيذها في قطاع كهرباء بورسعيد ونسبة ماتم بها وكذلك المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها واسباب عدم الانتهاء منها و الإطلاع علي خطط الاحلال والتجديد والتوسعات وماتم تنفيذه من الخطه حتي الآن وكذلك اطلع سيادته علي سجلات الصيانة الدورية التي تتم في القطاع.

و أشار خلاف إلى أنه تم الإطلاع علي نسب التحصيل والفقد وطالب رئيس الشركة بضرورة حسن استقبال المواطنين والعمل على راحتهم وانهاء مصالحهم فور كما طالب ، مشيرا إلى أن رئيس الشركة توجه الي قسم شرطة كهرباء بورسعيد وتم عقد اجتماع أكد فيه علي ضرورة التعاون التام بين القطاع وقسم الشرطة وتنسيق العمل بينهم من أجل الصالح العام .