شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: العلاقات المصرية الرومانية قوية وعدد الشركات الرومانية وصل لـ101 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، منتدى الأعمال المصرى الرومانى.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن مصر ورومانيا وقعوا اتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصري الروماني، مشيرا إلى أهمية الاستثمارات الرومانية فى مصر التي وصلت عدد شركاتها لـ101 شركة فى مصر.

وأوضح أن الحكومة تهتم لتطبيق استراتيجية لتوفير الحوافز والضمانات للمستثمرين.