شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تحصين 1.4 مليون رأس ماشية ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمإلى ما تم تحصينه ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام خلال الحملة والتى بدأت 21 يناير 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين حوإلى 981 ألفا و28 رأس ماشية من الأبقار و463 ألفا و441 رأس من الأغنام والماعز حتى 5 فبراير الجارى.

جدير بالذكر، أن ذلك يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.