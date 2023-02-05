شكرا لقرائتكم خبر عن قلعة صلاح الدين تستقبل المشاركين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت قلعة صلاح الدين الأيوبي بمنطقة القلعة وفدا من حفظة القرآن الكريم المشاركين في المسابقة العالمية التاسعة والعشرون للقرآن الكريم والتي تستضيفها مصر وتنظمها وزارة الأوقاف المصرية بمشاركة متسابقين ومحكمين من أكثر من 60 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد المتسابقين نحو 108 متسابقين.

وتم تنظيم جولة تعريفية للوفد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، كما حرصوا على أداء الصلاة بمسجد محمد علي.