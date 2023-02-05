شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة "نور" تحظى بمشاركات عديدة لأطفال معرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر
وقد كان برنامج أعمال المجلة خلال مشاركتها بالمعرض، حافلاً بالأنشطة والفعاليات المتنوعة، التى حرصت رئاسة تحرير المجلة وفريق العمل على تقديمها للأطفال فى هذا المحفل الثقافى الكبير من كل عام، لتعميم الاستفادة وتجديد روح المشاركة لدى الطفل.
تضمنت هذه الفعاليات ورشًا فنية قدمتها أسماء شاهين، تهدف لتشجيع الأطفال على تنفيذ الأعمال الفنية واكتشاف مواهبهم، وتحفيز خيالهم وتنمية الحس الفنى والإبداعى لديهم.
كما قدم البرنامج ورش حكى وسرد للقصص للكاتبة آريج زرد والكاتبة أسماء عمارة بطريقة مبسطة وجاذبة تبهر الأطفال بالقصص الشيقة المليئة بالقيم والعبر.
كما قدم الفنان أحمد جعيصة ورشة رسم بلوحاته للأطفال أدخلت عليهم السرور والسعادة، وقدم الكاتب والشاعر حمدي هاشم حسانين ورشة يروي من خلالها رسائل مجلة نور في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعدد من قصائده في حب الوطن.
من جانبهم عبر الأطفال عن سعادتهم خلال مشاركتهم بهذه الورش الفنية والتوعوية التى تزيد من إدراكهم ووعيهم الفنى والمجتمعى، وقام بتشجيعهم للانضمام إليها، أولياء الأمور الذين رحبوا بالفكرة، مثمنين دور مجلة "نور" التربوى والتوعوي والفنى، وسعادتهم بإتاحة الفرصة لأطفالهم على اكتشاف مواهبهم واستعادة طاقتهم، وتقوية ثقتهم بأنفسهم، وتطوير صحتهم العقلية والذهنية.