شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يناير الماضي، وذلك عبر تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وثمن رئيس الوزراء دور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في التعامل مع الكثير من الحالات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ التدخلات وإجراءات الرعاية الطبية اللازمة، سواء مع الحالات التي يتم رصدها، أو الوصول إليها من خلال القوافل الطبية التي تجوب المحافظات.

وأوضح الدكتور حسام المصري أن الشهر الماضي شهد الاستجابة لنحو 502 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن تلك الاستجابات شملت صدور 207 قرارات علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار 40 قراراً خاصاً بالحالات الطارئة، و17 قراراً خاصاً بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف المستشار الطبي أن مجهودات اللجنة خلال شهر يناير الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 114 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 115 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 36 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أنه تم تنفيذ قوافل طبية الشهر الماضي، قامت بإجراء الكشف الطبي لنحو 5882 حالة بمحافظات البحيرة والبحر الأحمر والغربية.