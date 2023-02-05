شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء جمهورية رومانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب ـ محمد الجالىالأحد، 05 فبراير 2023 03:41 م
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "نيكولاي تشويكا" رئيس وزراء جمهورية رومانيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وكذلك "فلوريس سباتارو" وزير الاقتصاد الروماني، والسفير "ميهال ستوبار" السفير الروماني بالقاهرة.
انسخ الرابط Short URL Copy
Trending Plus
الخليج 365 Trending
الأكثر قراءة