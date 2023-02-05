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الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء جمهورية رومانيا

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الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب ـ محمد الجالى

الأحد، 05 فبراير 2023 03:41 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "نيكولاي تشويكا" رئيس وزراء جمهورية رومانيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وكذلك "فلوريس سباتارو" وزير الاقتصاد الروماني، والسفير "ميهال ستوبار" السفير الروماني بالقاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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