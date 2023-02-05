شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم يونان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويعتبر صوم يونان من حكم أصوام المرتبة الأولى، فيصام انقطاعيًا طوال الثلاث أيام إلى ساعة متأخرة، ولا يأكلون فيه السمك والمأكولات الحيوانية، مثله فى ذلك مثل الصوم الأربعينى، والأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام، ويأتى هذا الصوم قبل صوم القيامة بـ15 يومًا.

ويقول الأب دوماديوس كاهن كنيسة مارمرقس بأسوان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن صوم يونان مدته 3 أيام، ويسبق عادة الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف فطر صوم يونان بـ (فصح يونان) وهو اصطلاح كنسى فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذى يطلق عليه أيضا (عيد الفصح) ممايدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة السيد المسيح.