شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنفى إقامة حفل فنى خارج الحرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس، أنه لا صحة لما نشر عن إقامتها حفلا خارج الجامعة لمطرب شهير، بالتعاون مع أي جهات خاصة خلال الشهر القادم.

وأكدت جامعة عين شمس اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه كل من يستغل اسم الجامعة بغير حق، ويروج لأكاذيب.

وأهابت الجامعة بطلابها استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والرجوع إلى الصفحة الوحيدة المنوطة بأخبار الجامعة وهى الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس.

وفى سياق آخر استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، جولتشيخرة ريخسييفا رئيس جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية الاوزباكستانية، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية الدكتور نادر عبد الله يوف رئيس والوفد المرافق لهم وذلك للنقاش حول تعزيز التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة طشقند في مختلف المجالات البحثية والتعليمية.

حضر اللقاء، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.

وخلال اللقاء، المتيني، على سعادته باستقبال الوفد الكريم وقدم نبذة مختصرة عن تاريخ جامعة عين شمس وكيف انها تمتد إلى اكثر من 2700 عام " جامعة اون" وجذورها التاريخيه كثالث اقدم جامعة حكوميه بعد جامعتي القاهرة والاسكندرية، مضيفا أن كليات الطب والهندسة والألسن من أقدم الكليات في جامعة عين شمس.

كما أشار إلى تطور جامعة عين شمس وتحولها الى احدى جامعات الجيل الرابع من حيث التحول الرقمي وكيف تحولت الى جامعه خضراء بالإضافة إلى انشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال والذي يعتبر نواة للمستقبل .

وأضاف أنه تم ادخال بعض القطاعات و المراكز مثل مركز الاستدامة، التعاون الدول وهو المنوط بالتعاون علي المستوي المحلي والدولي الطلاب الوافدين ، الاساتذة الزائرين والاساتذة المصريين بالخارج ، كما اشار الي رابطة خريجي جامعة عين شمس

وعن تصنيف الجامعة اوضح سيادته ان جامعة عين شمس تنافس بشدة علي المراكز المتقدمة عالميا وخاصة في مجال القطاع الطبي.

ومن جانبها، أكدت رئيس جامعة طشقند ، أن جامعة عين شمس تعد من أشهر الجامعات في العالم العربي وهي مهد التعليم المصري لتخريجها العلماء والأدباء، معربًة عن تقديرها لإسهامات الجامعة وخريجيها في المجتمع الدولي.

وأشادت بالجهود الكبيرة والدعم الذي تقوم به جامعة عين شمس في تعليم اللغة الروسية والتنمية بالمدارس لافتًة إلى أنه بسبب المكانة العالية لجامعة عين شمس ظلت الاختيار الأهم للطلاب الاوزباكستانيين الذين يرغبون في الدراسة الجامعية أو استكمال دراساتهم العليا في الشرق الأوسط