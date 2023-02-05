شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس التجمع الكشفى السنوى لمجموعات الكشافة والمرشدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، التجمع الكشفى السنوى لمجموعات كشافة ومرشدات كنائس الأقباط الكاثوليك "مجموعات الأهرام الكشفية"، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

وأقيم اليوم تحت شعار "معًا مستعدون للخدمة"، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والقائدة سهير حلمي، القائد العام لاتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك، والقائد ماهر ميلاد، القائد المساعد، بالإضافة إلى قادة مسؤولي الفرق الكشفية من مختلف الكنائس.

وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب البطريرك، ثم دار حوار مفتوح بين غبطته، ومسؤولي الخدمة حول شعار اليوم "معًا مستعدون للخدمة". تضمن اليوم أيضًا العروض الكشفية المتنوعة، بالإضافة إلى التقاط الصورة التذكارية.