شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تصدر الدليل الإرشادى للاستخدام الآمن للأنسولين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة الدواء المصرية الدليل الإرشادي الخاص بالاستخدام الآمن للأنسولين، وذلك حرصا على صحة المريض.
وأضافت هيئة الدواء، أن الأنسولين يعمل بشكل أسرع عند حقنه في البطن ولا تحقن الأنسولين في مسافة 5 سم من السرة أو عند وجود أي علامات تمدد بالجلد.
وأشارت هيئة الدواء، إلى أنه يحقن الأنسولين في المناطق التي تعاني من جروح أو كدمات، وقد لا يصل الأنسولين المحقون في الجروح أو الكدمات إلى الجسم بشكل صحيح.
تؤكد هيئة لدواء المصرية على ضرورة تغيير مواضع الحقن من مرة لأخرى عند حقن الأنسولين، على سبيل المثال: حقن الأنسولين في مناطق مختلفة من البطن حيث يمكن أن يتسبب حقن الأنسولين في نفس المنطقة في حدوث تورم أو سماكة الجلد.