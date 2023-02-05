شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يسلم عقود عمل لذوى الهمم فى البحر الأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، جولاته في محافظة البحر الأحمر، التي يعمل بها 63 ألف و621 عاملا، في 435 منشأة، وذلك بحضور لقاء انعقد في المركز الإعلامي التابع للمحافظة، بحضور اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وهارون عبدالعزيز مدير مديرية محافظة البحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، حيث وقف الحضور دقيقة حدادا على روح رئيس وزراء مصر السابق المهندس شريف إسماعيل الذي وافته المنية أمس.

بدأ اللقاء بتكريم وزير القوى العاملة لاثنين من العاملين بالمديرية وسلمهما شهادة تقدير، وذلك على جهودهما المبذولة في إنجاح مهام المديرية فيما يخص ملفات عملها على الوجه اللائق ومتابعة تنفيذ خططها داخل المناطق والمكاتب التابعة لها، و المكرمين هما: سعيد عبد الراضي باحث أول بالمديرية، وعلاء مبارك وكيل المديرية والموظف المثالي.

وخلال اللقاء سلم الوزير عقود عمل لقائمة المعينين من ذوى القدرات الخاصة لعدد 10 شباب من إجمالى 20 من ذوى الهمم وهم: أحمد محمد أحمد إسماعيل، حسن أحمد محمد محمود، مكاريوس خلف توفيق، أحمد محمد حسانى إسماعيل، إبراهيم بكرى خلاوى، أحمد محمد حامد احمد، محمد حمدان عبد الحليم، محمود معروف سعد، أحمد صبرى توفيق، وخلود محمد حسن جاد.

كما سلم "الوزير شحاتة" عقود عمل لقائمة شباب تم تعيينهم من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تعلن عنها وزارة القوى العاملة، والتي تضممت 10 من إجمالى 20 شاب تم تعيينهم فى 4 منشآت، وأسماؤهم كالتالى: أحمد عبد المقصود حسن، أسرف جهلان عيد، احمد صابر عبد الباسط، خالد محمود عباس، وليد فتح الله محمد، حسن احمد محمد عبد القوى، عبد الرحمن هلال سعد، أحمد خريشى عبد الوارث، دسوقى محمد دسوقى حراجى، احمد عاطف السيد محمد.

وخلال اللقاء أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على جاهزية الوزارة في تقديم كافة أشكال الدعم التدريبي للعمالة المتواجدة في محافظة البحر الأحمر ،موجها الشكر والتقدير إلى اللواء عمر حنفي محافظ البحر الاحمر.

وقال الوزير: "شرفت بتواجدى اليوم بين زملائى من العاملين بالمديرية واخوتى من العمالة غير المنتظمة، كما اننا نتواجد فى هذا اليوم لبحث المشكلات الموجودة امام العاملين بالمديرية ومحاولة تذليلها ووضع حلول واقعية لها، من خلال الادارات المركزية الموجودة بالوزارة، من أجل تحقيق الهدف الاهم وهو تقديم افضل الخدمات للمواطنين من ابناء المحافظة".

من جانبه قدم اللواء أحمد مرزوق سكرتير عام محافظة البحر الاحمر، الشكر والترحيب بوزير القوى العاملة على ارض محافظة البحر الاحمر قبلة المؤتمرات والملتقيات والندوات الدولية والعربية، وتحديدا فى مدينة الغردقة هذه البقعة الساحرة من ارض الوطن والتى تشهد لأول مرة هذا الزخم من الملتقيات والندوات واللقاءات والتى تهتم بشئون العمل والعمال بكل مستوياتهم وتنوعهم وفئاتهم، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع قضية العمل والعمال بشتى صورها نصب اعينها من حيث الحقوق والواجبات واللوائح والضوابط واخلاقيات العمل والسلامة والمهنية وهو ما نصت عليه الدساتير المصرية وقوانينها المنبثقة عنها وهو ما تقوم به وزارة القوى العاملة على الوجه الأكمل بالشراكة مع كافة الكيانات والنقابات والمنظمات والاتحادات ذات الصلة وضمان اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحسين ظروف وبيئة العمل بالإضافة الى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لكل العاملين هو هدف اساسى واصيل فى الدستور.

وأضاف "مرزوق": أما عن اصحاب القدرات الخاصة من ذوى الهمم والقادرون باختلاف فتوليهم الدولة رعايه خاصة واهتماما يليق بهم فهم جزء اصيل وفاعل فى منظومة العمل بالدولة واجهرتها والوزارة على وجه الخصوص توليهم اهتماما ملحوظا وهم جديرون به،وسوف نشهد اليوم تسليم وزير القوى العاملة عقود عمل لشباب من ذوى الهمم، منوها الي الوزارة تسعى الى تحسين وتوفيق اوضاع العمال غير المنتظمين، فهى قضيه هامة جدا وتحتاج الكثير من الدراسة والبحث لإيجاد الحلول الناجحة خاصة فى المحافظات الجاذبة للعمال من شتى انحاء الجمهورية كمحافظة البحر الأحمر.

كما سيتم تسليم شهادات تأمين للعمالة غير المنتظمة لعدد 15 فرد كنموذج لمجهودات الوزارة فى هذا الشان، والحقيقة لا ينكر احد دور الوزارة فى التنسيق والتوفيق بين القطاع الخاص من اصحاب العمل وبين العمال الفعليين او طالبى العمل، ودراسة سوق العمل جيدا فى ظل هذا التقدم والتغير المذهل والفجوة بين الكوادر الموجودة والحاجة الفعلية لسوق العمل مما جعلها تدرك قيمة الحوكمة والتحول الرقمي والميكنة والتقدم التكنولوجى التسارع وتدمجه في جميع اعمالها، وكذلك نؤكد على أهمية التدريب على اللغات والحاسب الآلي والتسويق والبرمجة ولعل وحدات التدريب المتنقلة تعد نموذجا حيا لمجهودات الوزارة فى مواجهات التحديات التكنولوجية المتسارعة، بالإضافة إلى تسليم جوائز لأوائل خريجى وحدة التدريب المتنقلة كرسالة لكافة الشباب بأن التدريب والتطوير هو القاعدة الاولى للنجاح والاستمرار.

وفى ختام كلمته نقل تحيات وتقدير اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لوزير القوى العاملة والوفد المرافق له وتمنيه بإقامة طيبة في مدينة الغردقة خلال أيام جولته.

ورحب هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر بوزير القوى العاملة وسكرتير عام المحافظة، مستعرضاً ما حققته المديرية من إنجاز خلال العام 2022 فقط، ففى مجال التدريب المهنى عقدت المديرية 25 دورة تدريبية على مهن التفصيل والخياطة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية بوحدة التدريب المتنقلة بنظام الساعات المعتمدة استفاد منها 250 متدرب ومتدربة، اما فى مجال رعاية القوى العاملة فقد قامت بالتفتيش على 5841 منشأة بواقع عدد 27 ألفاً و 652 عامل، وفحص 371 شكوى عمالية، وعقد 21 ندوة توعية بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، كما وفرت 11 ألفاً و 23 فرصة عمل من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية التى تطلقها الوزارة، كما قامت بتشغيل 300 عامل من ذوى القدرات الخاصة، واستخرجت المديرية 191 ترخيص عمل لأجانب، وجددت 106 ترخيص آخرين، كما استخرجت 12 ألفاً و383 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة ، مقدماً الشكر والتقدير لكل العاملين بالمديرية على جهودهم المتميزة والتى اسفرت عن تلك الانجازات.

وتم خلال فعاليات اللقاء مشاهدة عرض فنى قدمته احدى المواهب من ذوى الهمم من ابناء المحافظة وتقديم اغان وطنية لتنمية الانتماء الوطني لدي للشباب، ويؤكد على قدرة تلك الفئة على العطاء والمشاركة فى كافة النواحى المجتمعية، وامكانياتها غير المحدودة التى تتفوق بها على غيرها من الاصحاء داخل المجتمع.

وحضر الفعاليات من وزارة القوى العاملة: منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشؤون المديريات ، واحمد معروف مير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، وهبة احمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل ، ورشا محمود باحث قانونى بمكتب الوزير ، ورضا العربى المدير التنفيذى لوحدة العمالة غير المنتظمة بالوزارة ، كما شارك فى اللقاء القيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بمديرية القوى العاملة.