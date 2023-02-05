إعلام القاهرة تختتم دورة "إعداد المتحدث الرسمى" لمستشارى النيابة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - شهدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اختتام الدورة التدريبية ( إعداد المتحدث الرسمى بنظام المحاكاة ) والتى أقيمت ضمن خطة اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية خلال الفترة من 27 يناير وحتى 4 فبراير 2023، ونظمها مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي- بكلية الإعلام جامعة القاهرة برئاسة الدكتورة نشوة عقل، وتحت رعاية الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية.

وقال المستشار معتز الهلالى رئيس اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية بأن تلك الدورة تأتى ضمن الخطط والمناهج التى تتبناها اللجنة العلمية والثقافية بالنادى تحت رئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى رئيس مجلس الإدارة، بهدف إعداد كوادر قضائية متميزة تمتلك رؤى مستقبلية جديدة للمنظومة القضائية فى مصر ، و ذلك من خلال التدريب على أحدث طرق ومناهج التدريب العلمية، وأضاف الهلالى أن نظم التدريب بالدورة تضمنت التدريب التمثيلى والتفاعلى، وأنها تأتي فى ضوء التعاون مع مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامى بكلية الإعلام جامعة القاهرة والأكاديمية العربية لإعداد القادة والتفكيرالإبتكارى.

وأشارت الدكتورة نشوة عقل مدير مركز التدريب بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فى بيان ،إلى أن أساليب الدورة قد تنوعت بين ورش العمل التفاعلية والمناقشات الجماعية، والأنشطة التنفيذية والعروض التقديمية ، حيث اختتم التدريب بتقديم المتدربين لمشروعات عملية لكيفية إلقاء البيانات الصحفية و المداخلات الإعلامية فى منظومة العمل القضائى .

كما ذكرت الدكتورة إيمان وليم المدير التنفيذى للأكاديمية العربية لإعداد القادة و التفكير الإبتكارى ان تلكُ الدورة تقام لأول مرة داخل المنظومة القضائية لصالح مستشارى النيابة الإدارية بغية بناء القدرات و المهارات لدى المتدربين من قضاة النيابة الإدارية.

وأضافت أنه قام بتنفيذ التدريب و إلقاء المحاضرات الكاتب الصحفى وليد حيدر رئيس الجمعية المصرية للصحافة التطبيقية والإعلام والمستشار الإعلامى السابق لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقيم الحفل الختامى لمراسم التخرج وتسليم الشهادات بحضور السفير أحمد أبوزيد - المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والمستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية والدكتورة سلوى العوادلى وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة وتمت مراسم تسليم الشهادات وتبادل الدروع التذكارية.