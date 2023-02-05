شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم غدا ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للشباب.. السن حتى 35 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، تنظيم ملتقى توظيف يوم غد الإثنين الموافق 6 فبراير، بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد سلاسل المطاعم، لتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة.

ويستعرض الملتقى فرص العمل المتاحة لدى الشركة، ليتقدم لها الشباب وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل، فيما تقوم الشركة بعمل مقابلات مع كل شاب لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف وفى حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب.

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، وذلك يوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023 من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها.

أولا: الوظائف المطلوبة

- مدير مطعم (يشترط الخبرة)

- مساعد مدير مطعم (يشترط الخبرة)

-مشرف مطعم (يشترط الخبرة)

-عضو فريق مطاعم

-دليفرى (رخصة + دراجة بخارية)

-كول سنتر

-طباخ

-ويتر

ثانيا: مزايا التقديم

-مرتبات مجزية

-حوافز شهرية

-بدل مواصلات

-بدل وجبة

-تأمين طبى

-تأمين اجتماعى

-تأمين على الحياة

-بوليصة تأمين

-تيبس فرى

-سكن للمغتربين

-يونيفورم موحد

-فرص للترقى

-فرص للتدريب

ثالثا: شروط التقديم

-المؤهل (عالي - فوق المتوسط - متوسط)

-السن من 18 إلى 35

-حاصل على شهادة الخدمة العسكرية

-متاح العمل للطلبة والخريجين

رابعا: أماكن العمل

-أكتوبر

-الجيزة

-مدينة نصر

-مصر الجديدة

-المعادى

-المقطم

-المدن الجديدة