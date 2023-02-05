شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تأجيل استئناف الفصل الدراسى الثانى بكافة المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي من المقرر أن تبدأ في 11 فبراير 2023 دون تأجيل، مناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى اجتماعاً مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بتلك الشركات والوحدات والإطلاع على رؤيتهم لتطوير الأعمال، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة. تعليم الجيزة: نتيجة أولى ثانوى 2023 متاحة الآن فى المدارس تجرى إدارة المرور، عملية غلق جزئي بميدان الرماية لمدة 3 أيام لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام وتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. المرور يغلق ميدان الرماية جزئيا لمدة 3 أيام بسبب ربط محطة كهرباء وزير الإنتاج الحربى يتابع موقف المشروعات الجارى تنفيذها بشركات الوزارة الحكومة تنفى تأجيل استئناف الفصل الدراسى الثانى بكافة مدارس الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 20 قافلة للصحة الإنجابية، مستهدفة 54 قرية بـ 20 محافظة ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» خلال الفترة من يوم 4 إلى 23 من شهر فبراير الجاري. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انطلاق الاوكازيون الشتوى 2023 اعتبارا من غد الإثنين، وأن المحال المشاركة في الأوكازيون ستفتح أبوابها أمام ‏المواطنين بالتخفيضات الموجودة وسط رقابة تموينية كبيرة ‏للتأكد من إعلان الأسعار على السلع قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون،‎ ‎وللتأكد أيضا من جودة‎ ‎السلع‎ ‎المعروضة والتخفيضات الموجودة عليها.‏ التموين: انطلاق الأوكازيون الشتوى غدا بمشاركة 300 محل حتى الآن أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدء عمل وحدة فحص الاعتلال الشبكى فى الأطفال المبتسرين (ROP) كأول وحدة من نوعها بصعيد مصر، وذلك بمستشفى سوهاج التعليمى والتى تتميز بموقعها المتوسط بمحافظات الصعيد، مما يمكنها من تقديم الخدمة الطبية لأكبر عدد ممكن من أبناء الوطن بالمجان ومغطاة عبر التأمين الصحى، وتميزها بوجود نخبة من الأساتذة المتخصصين في الاكتشاف المبكر والعلاج للاعتلال الشبكي لدى الأطفال حديثي الولادة. المستشفيات التعليمية تدشن أول وحدة فحص للاعتلال الشبكى بالأطفال المبتسرين الصحة: إطلاق 38 قافلة للصحة الإنجابية بـ 20 محافظة خلال شهر فبراير الجارى

بدأت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، في تلقي طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وذلك لمدة 15 يوما، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأحد ، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم وقبالة قبة الصخرة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى توالى المنخفضات الجوية على مسطح البحر المتوسط، حيث يتمركز منخفض جوى بقيم ضغطية منخفضة جدا تصل إلى 1000 مللى بار عند جزيرة قبرص يعمل على نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، كما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية .

سلطت الصحف الإسبانية الضوء على تأهل فريق الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، استعدادا للمواجهة الحاسمة مع ريال مدريد في المحطة الأخيرة وصولا إلى نهائى مونديال الأندية.