شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

-الطماطم بـ 7.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 7.5 جنيه.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ 8.5 جنيه.

-البسلة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفاصوليا بـ12 جنيها.

-الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 24 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 11.5 جنيه.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ12 جنيها

-الموز البلدى 15 جنيها.

الفراولة 15 جنيها.

-يوسفى 10جنيهات.

-الرمان بـ10 جنيهات.

على جانب آخر، تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا رمضان " بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.