شكرا لقرائتكم خبر عن جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب يحتفى باليوم الدولى للأخوة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر
وشهد جناح المجلس على مدار اليوم العديد من الأنشطة التي تحث على التعايش المشترك والأخوة الإنسانية، مثل الورش التفاعلية، وإلقاء الابتهالات والأناشيد الدينية، وإجراء المسابقات الثقافية، وذلك بمشاركة عدد كبير من طلاب الأزهر الشريف وشباب صناع السلام.
كما تخلل اليوم الثقافي؛ احتفاءً باليوم الدولي للأخوة الإنسانية بجناح "حكماء المسلمين" بمعرض القاهرة الكتاب، العديد من الكلمات التي تحث على تعزيز الإخاء الإنساني بين البشر، أبرزهم: المفكر والكاتب الصحفي عمرو الشوبكي، والإذاعي سعد المطعني، والداعية خليل أمين، والناشطة بمنتدى شباب صناع السلام ياسمين عبيد.
ويحتفي العالم في الرابع من فبراير من كل عام بذكرى توقيع وثيقة أبوظبي التاريخية للأخوة الإنسانية؛ التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، برعاية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي مثلت إعلانًا مشتركًا يحث على السلام والعيش المشترك بين جميع البشر، واعترافًا بأننا جميعًا أفراد أسرة إنسانية واحدة.
ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.