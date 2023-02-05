جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب يحتفى باليوم الدولى للأخوة الإنسانية

القاهرة - سامية سيد - نظم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 عددًا من الأنشطة والفعاليات، تزامنًا مع اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، الذي يوافق اليوم الرابع من فبراير من كل عام، وهو ذلك اليوم الذي شهد توقيع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي عام 2019.

وشهد جناح المجلس على مدار اليوم العديد من الأنشطة التي تحث على التعايش المشترك والأخوة الإنسانية، مثل الورش التفاعلية، وإلقاء الابتهالات والأناشيد الدينية، وإجراء المسابقات الثقافية، وذلك بمشاركة عدد كبير من طلاب الأزهر الشريف وشباب صناع السلام.

كما تخلل اليوم الثقافي؛ احتفاءً باليوم الدولي للأخوة الإنسانية بجناح "حكماء المسلمين" بمعرض القاهرة الكتاب، العديد من الكلمات التي تحث على تعزيز الإخاء الإنساني بين البشر، أبرزهم: المفكر والكاتب الصحفي عمرو الشوبكي، والإذاعي سعد المطعني، والداعية خليل أمين، والناشطة بمنتدى شباب صناع السلام ياسمين عبيد.

ويحتفي العالم في الرابع من فبراير من كل عام بذكرى توقيع وثيقة أبوظبي التاريخية للأخوة الإنسانية؛ التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، برعاية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي مثلت إعلانًا مشتركًا يحث على السلام والعيش المشترك بين جميع البشر، واعترافًا بأننا جميعًا أفراد أسرة إنسانية واحدة.

وتأتي مشاركةُ مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2023، انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.