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القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حصول مركز التنمية المحلية بسقارة على شهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018 ليصبح مركز التنمية المحلية بسقارة فى مصاف المؤسسات التدريبية العالمية، ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة بناء قدرات العاملين فى المحليات وفقاً لأحدث البرامج التدريبية التى تتناسب مع الجمهورية الجديدة التى تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها فى كافة القطاعات التنموية والخدمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء هشام آمنة اليوم مع الدكتور صفوت النحاس أمين عام المجلس الوطنى للتدريب والتعليم (أمين عام مجلس الوزراء سابقاً ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقاً )، بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزير للإدارة المحلية والتدريب، والمهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، وقيادات مركز التنمية المحلية بسقارة .

وأوضح اللواء آمنة، أن لجان المجلس الوطني للتدريب والتعليم قامت خلال شهر نوفمبر 2022 بمراجعة الإجراءات والمعايير التى ينفذها مركز التنمية المحلية للتوافق مع معايير المواصفات الدوليةISO21001:2018 ، وأوصت بحصوله على الشهادة الدولية، وبما يحقق ضبط العملية التدريبية وفق المبادئ والاجراءات المعمول بها عالمياً، ليصبح مركز سقارة للتدريب مؤسسة تدريبية عالمية، تعمل على بناء قدرات العاملين بالمحليات وفق أحدث النظم الدولية للتدريب، بما يساهم فى كفاءة الأداء الوظيفي و تعزيز الارتقاء بعملية الإصلاح الإدارى بالدولة.

وكشف الدكتور صفوت النحاس أمين عام المجلس الوطنى للتدريب والتعليم، أن لجان متعددة من المجلس (والمؤهل للحصول على الشهادة من المجلس الوطني للاعتماد الـ EGAC ) ، قامت بمراجعة المواصفات القياسية العالمية المطلوبة من المركز، ومنها التركيز على تلبية متطلبات الدارسين وتجاوز توقعاتهم، والقيادة الحكيمة بإشراك جميع المتدربين في تنفيذ مهمة المركز ورؤيته وأهدافه لتقديم قيمة مضافة، كما تم مراجعة منهج العملية التعليمية والأنشطة التى ينفذها المركز، وإدارتها كعمليات مترابطة، وأيضاً علاقات المركز مع كافة الجهات ذات الصلة، والمسؤولية الاجتماعية للمركز لضمان النجاح على المدى الطويل، وقدرة المركز على تقديم خدمات وأنشطة لصالح المجتمع المحيط به، وتنفيذ أمن البيانات وحمايتها بصورة كبيرة ، ومدى ملائمة وتوافق أماكن الإقامة مع المواصفات القياسية.

وأضاف الدكتور صفوت النحاس، أن المجلس الوطنى ، قام بالتواصل مع التواصل مع المؤسسة الدولية بعد الانتهاء من عمليات المراجعة و التدقيق لتصدر بعدها شهادة المطابقة للمعيار الدولى ISO 21001:2018 وفق قرار لجنة الاعتماد ، ليتم تطبيق أفضل ممارسات التعليم المتبعة بالمركز، وتحسين جودة التعليم والعملية التعليمية بشكل كامل، من خلال المراقبة المستمرة لعمليات التعليم ، وزيادة رضا الدراسين ، وترسيخ مبادئ الشفافية فى تقديم خدمات التعليم ، وتعزيز القدرة التنافسية للمركز ، وزيادة مصداقية مركز سقارة والتركيز على إحتياجات ومتطلبات الدارسين من ذوي الإحتياجات الخاصة ، وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الدارسين .

وأكد اللواء هشام آمنة، أن حصول مركز سقارة على شهادة ISO 21001:2018 يمثل نقلة نوعية فى وضعها مع منافسيها من المؤسسات التدريبية المماثلة وزيادة الميزة التنافسية للمركز ، كما يحقق طموح المركز و يفتح الباب أمامه للتوسع فى برامج التدريب المختلفة للمحليات أو البرامج التنموية الأخرى ، كما يزيد الثقة فيه كمؤسسة تدريبية ، و تصبح البرامج التدريبية التى يجتازها المتدربون و الشهادات التى يحصلون عليها معترف بها دوليا ، لافتا إلى أنه سيتم التحديث المستمر للبرامج التدريبية المختلفة التى ينفذها مركز سقارة ، و وضع أهداف و رؤى جديدة لتحقيق التحسين المستمر ، مع وجود نظام إدارة للجودة يركز على تحسين مركز سقارة بصفة مستمرة .

وأشار وزير التنمية المحلية، أن مركز سقارة نفذ بالفعل حزمة من المعايير القياسية التى وضعتها منظمة ISO بما يتوائم مع متطلبات العصر الحديث، والتى تشمل تطوير برامج التدريب من الناحيتين الفنية والإدارية، والاهتمام ببيئة التعلم، وتطوير آليات التدريب، وجعلها إلزامية للترقى فى الوظائف التقليدية أو للراغبين فى شغل وظائف قيادية فى المحليات.

وأوضح الوزير، أن الوزارة قدمت كافة التسهيلات المطلوبة لسرعة الاستجابة للمعايير الدولية المطلوبة، سواء من النواحى الإدارية أو التعليمية أو الفنية، مؤكداً أن التطوير تم فى مركز سقارة بشكل فعلى وعملى، وليس مجرد إجراءات للحصول شهادة نظرية من المنظمات الدولية، وذلك بهدف الوصول بمستوى الكوادر المتخصصة في المحليات والقطاع الحكومي فى المحافظات إلى المستوى الدولى، بما يسهم في دعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وأداء العاملين خاصة الشباب في القطاع الإداري للدولة فى المحافظات، لافتا أن الوزارة ستتبنى تطبيق المعايير الدولية التى تم تنفيذها في مركز سقارة للتدريب فى جميع مراكز التدريب التابعة للمحافظات.

وكرم اللواء هشام آمنة والدكتور صفوت النحاس قيادات مركز التنمية المحلية بسقارة ومنهم شهادات تقدير عن الجهد المبذول من إداراتهم للالتزام بالمعايير والإشتراطات المطلوبة حتى حصول المركز على شهادة الأيزو كمؤسسة دولية فى مجال التدريب.