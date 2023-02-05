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‏نائب القابضة لكهرباء مصر يتفقد مراكز خدمة عملاء دمياط بشمال الدلتا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر علي رأس وفد مكون من رئيس قطاع نظم المعلومات ورئيس قطاع الشئون الفنية لشئون شركات التوزيع ‏ومدير عام جودة الخدمات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، مراكز خدمة العملاء بقطاع دمياط.

 

وحرص المهندس  محمد  عسل رئيس رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء و  نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون التجاريه ورؤساء قطاعات ( التحكم - نظم المعلومات - الجوده - دمياط ) ومديري عموم ( التحكم - الشئون الفنية - الشئون التجارية - هندسات شمال وجنوب دمياط ) على استقبال وفد الشركة القابضة للكهرباء، حيث قام بزيارة المبني المخصص لمركز تحكم شبكات الجهد المتوسط والعدادات الذكية ( جايكا )، علاوة على زيارة ميدانية لهندسة جنوب دمياط وتفقد كافه الادارات بالهندسة ومركز شحن العدادات مسبوقة الدفع ولوحه توزيع المعلمين.

 

كما حرص نائب رئيس الشركة القابضة على  متابعة منظومة سير العمل بمركز خدمة العملاء والخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجه الوزارة لتقديم أفضل مستوى خدمة مميز وبأعلى كفاءة وأكثر سرعة للعملاء وكذلك الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة تيسيرا لهم.

 

وشدد الدكتور خالد الدستاوى على المسئولين بقطاع دمياط على ضرورة حسن معاملة الجمهور وسرعة تقديم الخدمة بسهولة ويسر لهم، وضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات بهدف رفع نسب الأداء وتحقيق مستهدفات الشركة وعلى رأسها خفض نسبة الفقد في الطاقة وتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي و المخالفين للحفاظ على حق الدولة والمواطن معا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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