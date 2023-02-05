شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة: اعتماد نتيجة الترم الأول وإعلانها الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن لجنة الممتحنين بالكلية ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجارى وذلك تمهيدا لاعتماد نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، ومن ثم إعلانها وإتاحتها للطلاب .

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الكنترولات أنهت أعمال التصحيح والرصد، وجارى فى الفترة الحالية المراجعة والتدقيق تمهيدا لعرض النتيجة على اللجنة المختصة واعتمادها، ومن ثم إعلانها للطلاب قبل بداية الفصل الدراسي الثانى وإتاحتها للطلاب إلكترونيا على موقع الكلية .

وأكد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية اتخدت قرارا بحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية وذلك للحفاظ على حق الدولة، مناشدا الطلاب بسرعة سداد المصروفات تجنبا لمنع النتيجة عن الطالب.

وكانت أعلنت جامعة القاهرة نتائج 7 كليات، حيث أعلنت كلية الطب البيطري ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المستوى الأول والثاني، وذلك بنسبة نجاح تتراوح بين 97% إلى 99%، كما أعلنت كلية العلوم النتائج منذ وقت مبكر وكانت من أوائل الكليات التي أعلنت النتيجة، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان.

وفي وقت سابق تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليات الزراعة، والهندسة، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والعلاج الطبيعي، كما تعلن في الأيام القليلة القادمة نتائج باقي الكليات تباعًا.

جدير بالذكر، أن كليات جامعة القاهرة اختتمت خلال الأسبوع الأخير من يناير الماضى ، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وقد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.