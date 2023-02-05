شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية تدشن أول وحدة فحص للاعتلال الشبكى بالأطفال المبتسرين والان مع تفاصيل الخبر
ويأتى ذلك تأكيدا لدورها الريادي الطبى والتعليمي ومسئوليتها المجتمعية والإنسانية بمختلف ربوع الوطن، وانطلاقا من رؤية القيادة السياسية ومبادراتها في توفير الحياة الكريمة بمختلف نواحى الحياة وخاصة صحة أطفالنا.
وأفاد الدكتور أحمد عز العرب مدير عام مستشفى سوهاج التعليمي بأن الوحدة الجديدة للاعتلال الشبكي في الأطفال المبتسرين (ROP) تأتى كخدمة متميزة ومتفردة بالمستشفى لخدمة أهلنا بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وتتميز المستشفى بالريادة بالتخصصات الرمدية الدقيقة مثل الشبكية وشبكية الأطفال المبتسرين، وذلك تحقيقا للتطوير المستمر فى الخدمات المقدمة من خلال التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الصحية بمحافظات الصعيد.
وأضاف الدكتور محمد شيخون استشارى الشبكية ورئيس الوحدة، أن الوحدة الجديدة ستعمل يومي السبت والإثنين من كل أسبوع، وذلك بعيادة الشبكية للأطفال المبتسرين بالمبنى الإداري بالدور الثاني وذلك تحت إشراف أ.د / محمد شيخون استشاري الشبكية ورئيس قسم الرمد بالمستشفى، وتضم فريق متميز علميا وإنسانيا من أطباء الرمد والمبتسرين، وفريق من التمريض المدرب جيدا على أعلى مستوى، حيث نعمل معا فى تناغم وتكامل من أجل الحفاظ على صحة عيون أطفالنا بمختلف محافظات الصعيد.