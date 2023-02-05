شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق ميدان الرماية جزئيا لمدة 3 أيام بسبب ربط محطة كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى إدارة المرور، عملية غلق جزئي بميدان الرماية لمدة 3 أيام لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام وتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار تنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء (جهد 66) لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام ( 1 - 2 ) وتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة تحديداً بميدان الرماية سيتم إجراء غلق جزئى بميدان الرماية ( بداية طريق الفيوم) وذلك لمدة 3 أيام إبتداءً من الساعه اليوم الأحد وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الثلاثاء على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعه مع ترك عدد 3 حارات مرورية دون تعطيل الحركة المرورية.

ولفت المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمسار الأعمال ووضع وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.