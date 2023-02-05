شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: نتيجة أولى ثانوى 2023 متاحة الآن فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضحت المديرية، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل المختلفة، حرصت على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، مشيرة أن يوم غد الإثنين موعد الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وجددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليماتها للإدارات التعليمية، بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، مشددة على أن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

جدير بالذكر، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حددت ضوابط التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، على النحو الآتي:

1-يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها".

2-سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها في المادة الواحدة، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

3-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.