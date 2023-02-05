شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: منخفض جوى يضرب البحر المتوسط واضطراب بالملاحة يبدأ مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى توالى المنخفضات الجوية على مسطح البحر المتوسط، حيث يتمركز منخفض جوى بقيم ضغطية منخفضة جدا تصل إلى 1000 مللى بار عند جزيرة قبرص يعمل على نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، كما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارا من مساء اليوم الأحد من المتوقع أن يبلغ ارتفاع الأمواج على شواطئنا عند غرب المتوسط ( السواحل الشمالية الغربية )(من 4:3 أمتار) ، ويكون ذروة اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج غدا الإثنين، حيث متوقع أن يشمل الاضطراب فى حركة الملاحة البحرية كافة السواحل المطلة على البحر المتوسط بحيث يكون ارتفاع الموج من (5:3 أمتار).

كما تنشط الرياح اليوم الأحد على شمال البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال سيناء، و️تزداد فرص سقوط الأمطار غدا الأحد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة الشدة.

واعتبارا من غد الإثنين، تمتد فرص سقوط الأمطار إلى باقى السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

ويشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد ، و وفرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين.

كما يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية مساء على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى