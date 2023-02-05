شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة "ارسم المعرض" طلاب جامعة حلوان يشاركون فى معرض القاهرة للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية مشاركة طلاب الجامعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54، مشيرًا إلى أنه لا غني عن الكتاب، وذلك على الرغم من التطور الرقمي الذي يشهده عصرنا الحالي، ومعرض الكتاب فرصة حقيقية لتلاقي الأفكار وتبادلها وزيادة وعي الطلاب بأهمية القراءة، كما يضم كذلك فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة فى بناء ‏مستقبل الطلاب الذى نتطلع إليه.

ويشارك طلاب جامعة حلوان في مبادرة "ارسم المعرض" التى أطلقتها الهيئة العامة للكتاب برعاية الدكتور أحمد بهي الدين القائم بعمل رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بغرض استقبال طلاب كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وهواه الفنون التشكيلية من أجل رسم لوحات عن أبرز المشاهد فى المعرض، جميع اللوحات والرسومات التى سيتم رسمها، سيتم وضعها فى كتالوج مطبوع يضم أبرز مشاهد الجمهور فى دورة هذا العام.

وقام طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالمشاركة في تسجيل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بالرسم، ضمن مبادرة معرض الكتاب" ارسم المعرض" ، وذلك تحت إشراف الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتور شريف حسن وكيل الكلية للتعليم والطلاب والدكتورة منى ابو وردة مدير رعاية الشباب، حيث قام الطلاب من أقسام الكلية المختلفة برسم معرض الكتاب وفعالياته وهم زينب عبده -شهد انور -ماريان اسامه - رضوي صفوان -نهال اشرف -اسماء محمد - سلمى عزالدين - اميرة حمدى -منه وجدي - عبد الرحمن محمد- مارينا صبري - ندى محمد- سلوى ياسر - سارة علي - بسنت الشريف - سماء اشرف - ليلى مصطفى .

كما شارك طلاب كلية الفنون الجميلة بالمعرض، تحت إشراف الدكتور عمرو سامي عميد الكلية، وهم: ماريا عزيز مجدي، حبيبه موسى، فارس ايهاب، احمد ابراهيم عوض بكر، شهد هشام، مكاريوس رأفت متري، حنين احمد عبد المنعم، مارتينا عماد فايق، ملك وائل محمود، مريم احمد عبد السلام، نسمه حسن عبد الحميد، هدير هشام احمد، كيرولس فايز رزق الله، ريواء طارق محمد، فاطمة خليفة، مى محمود، رضوى وسام، منة الله أيمن، حبيبه احمد نصار، يوسف علاء الدين، حسين عرفة عزالدين، عبد الرحمن حسن.