جامعة القاهرة تطلق مسابقة لتوظيف الواقع الافتراضى ودعم الاستدامة البيئية

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القاهرة - سامية سيد - - الخشت: نسعى للمساهمة في تقديم الحلول العلمية المبتكرة لتحديات المياه والمناخ

أطلقت جامعة القاهرة، مسابقة طلابية بعنوان "الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة" بهدف توظيف الواقع الافتراضي لدعم التوعية بثقافة الاستدامة البيئية بجامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المسابقة متاحة أمام طلاب وخريجي كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي أو غيرهم من طلاب الكليات الأخرى للمشاركة في المسابقة عن طريق تصميم تطبيق أو فيديو لا تزيد مدته عن 5 دقائق يتناول عبر الواقع الافتراضي (VR) لأحد محاور المسابقة التي تهدف إلى رفع الوعي بالمشكلات البيئية وقضايا التغيرات المناخية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن محاور المسابقة تتضمن: إعادة تدوير المخلفات، وترشيد المياه والطاقة، والبصمة الكربونية، والاستدامة البيئية، أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة برفع الوعي بالمشكلات البيئية، مشيرًا إلى أن المشاركة فردية أو من خلال فريق عمل لا يزيد على 5 أفراد، وأن أخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة حتى 20 مارس 2023 وذلك إلكترونيا من خلال الرابط التالي:

‏http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7M14dADCo2H4fIaO0p6xqy5ujEb8cBAbqX_aP31B329LbfA/viewform?usp=sf_link

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المسابقة تجمع بين الواقع الافتراضي والاستدامة البيئية، وتعد الأولى من نوعها في الجامعات العربية.

كما أشار نائب رئيس جامعة القاهرة، أن معايير وشروط المسابقة تستلزم أن تكون الفكرة مبتكرة لأحد محاور المسابقة، ومراعاة استخدام شعارات جامعة القاهرة ومكتب الاستدامة ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن الجامعة ستمنح جوائز للفائزين، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 6000 جنيه، والمركز الثاني على جائزة قدرها 4000 جنيه، والمركز الثالث على جائزة قدرها 2000 جنيه.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تحرص على دعم وتنفيذ أولويات الاستراتيجية الوطنية في مجال المياه ودمج قضاياها ضمن العمل المناخي والمساهمة في تقديم الحلول العلمية المبتكرة لتحديات المياه والمناخ من خلال العديد من الأنشطة، ومنها إطلاق المسابقات الطلابية في مختلف المجالات لفتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب والمساهمة في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والفكرية.