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شكرا لقرائتكم خبر عن "بذرة وميما" أغانى بيئية على هامش ورش عمل لذوى الهمم بمعرض الكتاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وشارك الباحثون البيئيون الأطفال في الألعاب البيئية، المرتبطة بتعديل السلوكيات تجاه البيئة ، والتمييز بين السلوكيات الإيجابية والسلبية، ومن ضمن هذه الألعاب المشاركة بتلوين القصص الخاصة بالمحميات الطبيعية والحفاظ على البيئة ، و إقامة مسابقات عن تصحيح بعض المفاهيم البيئية، إضافة إلى توزيع بعض الهدايا القيمة على الأطفال المترددين على جناح الوزارة، من الكتيبات الخاصة بالتوعية البيئية، فى المواضيع البيئية المختلفة. وشنط قماش كبديل عن الشنط البلاستك، ضمن مبادرة الوطنية الحد من أستخدام البلاستيك.
كما شهد جناح وزارة البيئة وجود شاشة عرض، لكافة المبادرات البيئة، منها المبادرة الرئاسية إتحضر للأخضرلرفع الوعي البيئي، وحملة إيكو إيجيبت للتنشيط السياحة البيئية، وكذلك مبادرة إدارة المخلفات الصلبة E -tadwer، وايضا مشروع البيوجاز، وشهد أيضا معرض الكتاب تنفيذ العديد من الفعاليات بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، بناءا على التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والثقافة في نشر الوعي البيئى، وعرض أغاني بيئية لشخصيات كرتونية بييئية مثل أغنية "بذرة وميما".