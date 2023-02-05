شكرا لقرائتكم خبر عن "بذرة وميما" أغانى بيئية على هامش ورش عمل لذوى الهمم بمعرض الكتاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ54، المقام تحت شعار"على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، خلال الفترة من 25 يناير حتى غدا الإثنين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، شهدت أروقة المعرض وبالتحديد داخل جناح وزارة البيئة، تنفيذ عدد من الأنشطة البيئية والتوعوية المتنوعة لجمهور المعرض وخاصة الأطفال وذوى الهمم ، بهدف رفع الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع، وانعقاد أكثر من 40 ورشة عمل حول إعادة إستخدام المخلفات والاستفادة منها وامكانية إعادة استخدامها مرة أخرى، للمشاركة فى تقليل حجم الانبعاثات، والحد من ظاهرة التغيرات المناخية ضمن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة.

وشارك الباحثون البيئيون الأطفال في الألعاب البيئية، المرتبطة بتعديل السلوكيات تجاه البيئة ، والتمييز بين السلوكيات الإيجابية والسلبية، ومن ضمن هذه الألعاب المشاركة بتلوين القصص الخاصة بالمحميات الطبيعية والحفاظ على البيئة ، و إقامة مسابقات عن تصحيح بعض المفاهيم البيئية، إضافة إلى توزيع بعض الهدايا القيمة على الأطفال المترددين على جناح الوزارة، من الكتيبات الخاصة بالتوعية البيئية، فى المواضيع البيئية المختلفة. وشنط قماش كبديل عن الشنط البلاستك، ضمن مبادرة الوطنية الحد من أستخدام البلاستيك.

كما شهد جناح وزارة البيئة وجود شاشة عرض، لكافة المبادرات البيئة، منها المبادرة الرئاسية إتحضر للأخضرلرفع الوعي البيئي، وحملة إيكو إيجيبت للتنشيط السياحة البيئية، وكذلك مبادرة إدارة المخلفات الصلبة E -tadwer، وايضا مشروع البيوجاز، وشهد أيضا معرض الكتاب تنفيذ العديد من الفعاليات بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، بناءا على التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والثقافة في نشر الوعي البيئى، وعرض أغاني بيئية لشخصيات كرتونية بييئية مثل أغنية "بذرة وميما".

وخلال تواجد فريق عمل من وزارة البيئة داخل المعرض ، تم الرد على أسئلة المترددين على جناح الوزارة وخاصة حول سبل مشاركة الاطفال في المبادرة الرئاسية إتحضر للأخضر، وقمة المناخ cop27 وماذا بعد نجاحها ، وبعض المفاهيم المرتبطة بمواضيع بيئية على رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الاخضر.